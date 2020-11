Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier annonce une catastrophe pour le projet Lopez !

Publié le 19 novembre 2020 à 16h30 par A.M.

Interrogé sur la situation de Luis Campos au LOSC, Christophe Galtier ne cache pas son inquiétude et prédit un avenir sombre au projet de Gérard Lopez si le dirigeant portugais venait réellement à quitter le club nordiste.

Lorsque Gérard Lopez rachète le LOSC en fin d'année 2016, après avoir lorgné l'OM, de nombreux doutes ont rapidement entouré ce projet que ce soit d'un point de vue sportif ou financier. Sauvé de la relégation avec Franck Passi sur le banc, le club nordiste enrôle Marcelo Bielsa pour la première saison complète de l'ère Lopez. El Loco ne tiendra que quelques mois sur le banc des Dogues. Fin décembre 2017, Christophe Galtier est nommé entraîneur du LOSC, les vrais débuts du projet LOSC Unlimited . Et pour cause, l'ancien entraîneur de l'ASSE va permettre au club lillois de se redresser la première année avant de se qualifier brillamment pour la Ligue des Champions. Par conséquent, ce projet semble parfaitement lancé grâce au trio composé par Gérard Lopez, président, Christophe Galtier, entraîneur et Luis Campos, conseiller du président et en charge du recrutement. Mais l'équilibre du projet, qui repose sur ce trio, est précaire. Et pour cause, Luis Campos serait sur le départ. Et si cela se confirmait, ce serait une énorme perte comme le craint Christophe Galtier.

«J'ai besoin de savoir avec qui je travaille»

En effet, le technicien de 54 ans s'est longuement confié dans les colonnes de L'Equipe . sur la situation du LOSC et affiche son inquiétude quant à un départ de Luis Campos : « Je ne veux pas interpréter son absence et je ne sais pas ce qu'ils se disent avec le président (Gérard Lopez). Par contre, j'ai besoin de savoir avec qui je travaille : ce n'est pas prétentieux, quand on entraîne le LOSC, de vouloir savoir avec qui on travaille, non ? Nous formions un trio, le président, le conseiller du président et l'entraîneur, et, putain de merde, qu'est-ce que ça fonctionnait bien... On ne s'embrassait pas tous les jours sur la bouche. Il y avait des désaccords. Quand le président arbitrait en faveur de Luis et pas dans le mien, ça ne me faisait pas plaisir. Et quand Luis et moi étions d'accord, mais pas le président, on devait se plier à son arbitrage. C'était comme ça. Luis n'est plus là et tout cela est en stand-by ». Par conséquent, un départ de Luis Campos pourrait également pousser Christophe Galtier à remettre en cause son avenir.

«L'absence d'une personne peut nous faire basculer du mauvais côté»