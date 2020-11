Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : OL, OM... Galtier prévient clairement Eyraud et Aulas !

Publié le 19 novembre 2020 à 11h30 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le LOSC, Christophe Galtier est un entraîneur très demandé. Dans les colonnes de L'Equipe, le technicien de 54 ans a donc fait le point concernant son avenir, assurant qu'il est focalisé sur le projet lillois au moins jusqu'à la fin de la saison.

Le marché des entraîneurs risque d'être très animé en Ligue 1 dans les prochaines semaines. Et pour cause, plusieurs techniciens voient leur contrat prendre fin en juin prochain. C'est le cas de Thomas Tuchel au PSG, mais également d'André Villas-Boas à l'OM. Mais ce ne seront peut-être pas les seuls techniciens à libérer leur banc. En effet, l'avenir de Rudi Garcia à l'OL est également incertain. Par conséquent, ça devrait bouger chez les entraîneurs de L1 d'ici la fin de la saison et un nom revient avec insistance : Christophe Galtier. En effet, l'entraîneur du LOSC connaît une période mouvementée au sein du club nordiste où le projet Lopez prend du plomb suite aux velléités de départ de Luis Campos. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Dogues, le technicien de 54 ans est d'ailleurs régulièrement annoncé comme étant l'un des favoris pour arriver sur le banc de l'OM et de l'OL.

Aucun contact ni avec l'OM ni avec l'OL

Dans les colonnes de L'Equipe , Christophe Galtier s'est d'ailleurs prononcé sur l'intérêt des deux Olympiques et assure que pour le moment, il n'a toujours pas été contacté : « Je n'ai jamais parlé à M.Eyraud (président de l'OM) ni à l'un de ses collaborateurs. Mes conseillers non plus. Pareil avec Lyon. Je n'ai passé qu'un an à l'OL (comme adjoint d'Alain Perrin, en 2007-2008) et c'est une frustration, mais je devais partir quand Alain (Perrin) est parti. J'ai gardé de bonnes relations à Lyon, M. Aulas sait que je suis un homme honnête et droit. Il s'est créé un lien entre lui, ses amis et moi, mais il n'y a eu aucun contact . » Malgré tout, s'il exclut un départ à court terme, l'été prochain, la situation pourrait bien évoluer.

Pas de discussions avant mai