Mercato - OM : Des contacts avec Eyraud pour remplacer Villas-Boas ? La réponse de Galtier !

Publié le 19 novembre 2020 à 8h15 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur de l'OM pour remplacer André Villas-Boas, Christophe Galtier dément tout contact avec Jacques-Henri Eyraud.

Alors que le contrat d'André Villas-Boas prend fin en juin prochain, l'Olympique de Marseille devrait rapidement se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Et comme souvent, le nom de Christophe Galtier revient avec insistance. Il faut dire que le coach du LOSC s'est offert une solide réputation grâce à ses résultats avec le club nordiste, mais également avec l'ASSE. Natif de Marseille et présent dans le staff de Bernard Casoni à l'OM en 1999, le technicien de 54 ans est donc régulièrement annoncé dans le viseur du club phocéen, mais également dans celui de l'OL où Rudi Garcia semble sur la sellette à moyen terme. Interrogé sur d'éventuels contacts avec les deux Olympiques, Christophe Galtier nie en bloc.

Galtier n'a «jamais parlé à M.Eyraud»