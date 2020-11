Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Camavinga, Zidane va devoir prendre son mal en patience

Publié le 19 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 avec le Stade Rennais. Un départ ne traverse pas son esprit pour le moment.

Révélation de l’exercice précédant avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga, qui vient de célébrer ses 18 ans, a animé le dernier mercato estival. Le Real Madrid, Manchester United ainsi que le PSG pour ne citer que ces trois cadors, ont été sur les rangs pour saisir la moindre opportunité dans ce dossier. Le milieu de terrain de Rennes a choisi de rester pour confirmer au sein du club breton avant de franchir une étape. Le Real Madrid resterait en embuscade en marge de l’été prochain, Zinedine Zidane appréciant son profil. Néanmoins, l’entraîneur merengue va devoir faire preuve de patience.

« Ça fait plaisir de recevoir des éloges, mais »