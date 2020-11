Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane vendu cet hiver ?

Publié le 19 novembre 2020 à 1h00 par Th.B.

N’entrant plus dans ses plans, Zinedine Zidane aurait donné son aval à la direction du Real Madrid pour la vente d’Isco dès le mercato hivernal. Cependant, le club merengue se montrerait patient.

Arrivé en 2013 en provenance de Malaga, Isco s’est avéré très précieux au fil des saisons pour le Real Madrid de par sa polyvalence lui qui est capable d’occuper à peu près tous les postes au milieu de terrain ainsi que sur un côté. Étant passé à deux reprises sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane semble toujours avoir eu Isco à la bonne et dans ses plans. Néanmoins, ces derniers temps, la donne semble avoir changé. Et son départ serait désormais programmé pour le mercato hivernal alors qu’une réunion avec Carlo Ancelotti à Everton serait dans les tuyaux.

Un transfert d’Isco prévu pour janvier