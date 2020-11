Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une route toute tracée pour cet indésirable de Zidane !

Publié le 14 novembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Plus vraiment important aux yeux de Zinedine Zidane, Isco pourrait faire les frais des grandes manœuvres prévues l'été prochain par le Real Madrid. Avec la volonté de poursuivre son dégraissage, la Casa Blanca a fixé le prix de son milieu.

Les certitudes ne sont pas nombreuses au Real Madrid. Après un début de saison mitigé, marqué notamment par les deux défaites consécutives à domicile contre Cadix et le Shaktar Donetsk, les Merengue sont assez loin de leurs standards. Que ce soit avec la quatrième place en Liga ou avec le statut quo en Ligue des Champions. L'avenir de Zinédine Zidane a été remis en question. Certains joueurs aussi. Marcelo et Isco auraient rejoint Luka Jovic sur la liste des partants. D'autant que le Real Madrid espérerait faire de la place pour préparer le prochain mercato.

Isco, c'est 30M€