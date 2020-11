Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Rudi Garcia sur le départ de Bouna Sarr !

Publié le 19 novembre 2020 à 7h45 par D.M.

Rudi Garcia, qui n’avait pas hésité lors de son passage à l’OM à placer Bouna Sarr au poste de latéral droit, est revenu sur le départ du joueur au Bayern Munich.

Après cinq ans de bons et loyaux services, Bouna Sarr a mis fin à son aventure marseillaise cet été. Le latéral droit a vu, lors des derniers jours du mercato estival, le Bayern Munich pointer le bout de son nez et prendre contact avec son agent afin de formuler une offre. Une proposition que le joueur n'a pu refuser. Sous contrat jusqu'en 2024, Bouna Sarr n’avait pas caché sa fierté de rejoindre le club allemand lors de sa présentation à la presse, et avait également tenu à remercier Rudi Garcia, qui n’avait pas hésité lors de son passage à l’OM à le repositionner au poste de latéral droit. « C'est une très grande joie, une très grande fierté. C'est dans la continuité de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent (…) J'ai été repositionné par Rudi Garcia. Au début, je n'étais pas emballé. Mais par la suite, il a réussi à me convaincre. J'ai joué le jeu, j'ai travaillé, je me suis concentré et ça a très vite bien marché. Je me suis rendu compte que c'était un poste plus adapté à mes qualités. J'ai été performant et aujourd'hui, je lui dois énormément. C'est en partie grâce à lui si je suis au Bayern Munich aujourd'hui » avait déclaré l’ancien joueur marseillais.

« Il voulait absolument aller au Bayern Munich, donc il a fallu le reconvertir »