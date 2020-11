Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour oublier Bouna Sarr, Longoria a tenté un coup en Ligue 1 !

Publié le 19 novembre 2020 à 7h15 par T.M.

Ayant assisté au départ de Bouna Sarr dans les dernières heures du mercato estival, l’OM n’a finalement pas réussi à remplacer le désormais joueur du Bayern Munich. Toutefois, un coup aurait été tenté en Ligue 1.

Durant le dernier mercato, de nombreux départs étaient attendus à l’OM. Finalement, seuls Bouna Sarr et Maxime Lopez ont quitté la Canebière. En ce qui concerne l’arrière droit, il a filé du côté du Bayern Munich dans un transfert totalement inattendu. Alors que personne ne s’attendait à cela, ce départ a également laissé les Phocéens en difficulté. En effet, alors que Sarr est parti dans les dernières heures du mercato, l’OM n’a pas eu énormément de temps pour chercher un remplaçant. Si Pablo Longoria pensait tenir la perle rare avec Joakim Maehle, cela a finalement capoté au dernier moment avec Genk. Toutefois, cela n’aurait pas été la seule piste étudiée.

L’OM s’est penché sur Foket !