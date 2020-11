Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bouna Sarr révèle les dessous de son transfert !

Publié le 18 novembre 2020 à 21h15 par D.M.

Transféré au Bayern Munich, Bouna Sarr est revenu sur son départ de l’OM lors du dernier mercato estival.

Arrivé en juillet 2015 à l’OM, Bouna Sarr a mis fin à son aventure marseillaise lors du dernier mercato estival. Annoncé un temps du côté du Bayer Leverkusen, le latéral droit a finalement posé ses valises au Bayern Munich pour un transfert estimé à 8M€. Une opération surprise qui a fait énormément parler, aussi bien en France qu’en Allemagne. Plus d’un mois après son arrivée au Bayern Munich, Bouna Sarr a livré les dessous de son transfert.

« Je savais que c’était un club qui me suivait et ça m’a fait énormément plaisir »