Mercato - OM : Cette terrible confidence sur le transfert de Bouna Sarr !

Publié le 15 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Spécialiste de la Bundesliga, Polo Breitner révèle que le transfert de Bouna Sarr au Bayern Munich fait beaucoup parler en Allemagne.

C'est un transfert qui en a surpris plus d'un. En effet, dans les dernières heures du mercato, le Bayern Munich, en quête d'un latéral droit, a décidé d'investir 10M€ sur Bouna Sarr. Repositionné en défense par Rudi Garcia, l'ancien Messin semble s'être parfaitement adapté à sa nouvelle position où ses qualités de percussion en font un latéral moderne efficace. Il n'en reste pas moins que voir l'ancien joueur de l'OM rejoindre le Bayern Munich en a surpris plus d'un. D'ailleurs, d'après Polo Breitner, spécialiste de la Bundesliga pour RMC , en Allemagne, ce transfert suscite toujours beaucoup d'interrogations...

«En Allemagne, tout le monde se repose la question "pourquoi Sarr est arrivé au Bayern ?"»