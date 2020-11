Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus qu’une question de temps pour Di Maria ?

Publié le 19 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Taulier du PSG et joueur indiscutable de Thomas Tuchel, Angel Di Maria voit son contrat arriver à expiration à la fin de la saison. Cependant, cette situation devrait changer et Leonardo y veillerait.

C’est l’un des joueurs les plus réguliers du PSG. La saison passée, il a également été l’un des éléments les plus utilisés par Thomas Tuchel. Et pourtant, en l’état actuel des choses, Angel Di Maria sera libre de tout contrat. Au micro de Canal+ avant la trêve internationale, l’Argentin a clairement fait savoir qu’il aimerait rallonger son aventure parisienne. Jusqu’à la déclaration de Leonardo mardi dernier lors du Facebook , c’était silence radio. Le directeur sportif du PSG passerait à l’action.

Ça discuterait déjà pour le contrat de Di Maria