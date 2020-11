Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de prestige pour Thomas Tuchel ?

Publié le 19 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Entre le PSG et Thomas Tuchel, la fin est proche. L’entraîneur allemand devra donc prochainement trouver un point de chute et une piste est évoquée ce mercredi.

Arrivé sur le banc du PSG en 2018, Thomas Tuchel connaitrait actuellement ses derniers moments sur le banc parisien. En effet, dans sa dernière année de contrat, l’Allemand ne devrait pas être prolongé puisque Leonardo semble avoir d’autres plans pour le futur entraîneur du club de la capitale. Sur le départ en fin de saison, Tuchel pourrait même ne pas la terminer si les mauvais résultats, notamment en Ligue des Champions, continuent. A 47 ans, le natif de Krumbach ouvrira donc prochainement un nouveau chapitre dans sa carrière. Mais pour aller où ?

Futur sélectionneur de l’Allemagne ?