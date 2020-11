Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passerait à l’action pour Di Maria !

Publié le 18 novembre 2020 à 12h45 par Th.B.

Courtisé par l’Inter notamment, Angel Di Maria a clairement fait part de sa volonté de poursuivre au PSG outre son contrat courant jusqu’en juin prochain. Et Leonardo travaillerait sur une prolongation.

Arrivé en 2015 après une pige ratée à Manchester United, Angel Di Maria a régulièrement apporté satisfaction au PSG et a répondu présent ces dernières années lorsque Neymar et Kylian Mbappé étaient indisponibles pour raisons quelconques. Cependant, et alors que son contrat court jusqu’en juin prochain, aucune prolongation ne semblait se dessiner jusqu’à aujourd’hui alors que le principal intéressé a récemment fait part de sa volonté de continuer son aventure parisienne. De quoi permettre à l’Inter de se mettre à rêver à gratuitement enrôler l’international argentin l’été prochain. Cependant, Leonardo voudrait remédier à cette situation.

Des contacts pour une prolongation jusqu’en 2023