Mercato - OM : Christophe Galtier fait une annonce très claire pour son avenir !

Publié le 19 novembre 2020 à 10h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le LOSC, Christophe Galtier assure que pour le moment, il ne songe pas à un départ, mais laisse planer le doute pour l'été prochain.

La situation au LOSC commence à devenir tendue. Et pour cause, l'avenir de Luis Campos remet clairement en cause le projet lillois qui repose en grande partie sur les qualités du dirigeant portugais en matière de recrutement. Mais cela jette également un froid sur l'avenir de Christophe Galtier dont le contrat prend fin en juin 2022 et qui ne prolongera probablement pas à Lille si le projet de base est remis en cause. Régulièrement cité parmi les favoris pour remplacer Rudi Garcia à l'OL ou André Villas-Boas à l'OM, l'ancien entraîneur de l'ASSE fait le point sur son avenir, assurant qu'il ne discutera avec aucun club d'ici la fin de la saison.

«Jusqu'en mai, je m'interdirai de discuter»