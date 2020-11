Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Neymar et Mbappé, Leonardo devra résoudre un gros problème !

Publié le 19 novembre 2020 à 20h15 par T.M.

Au PSG, les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé sont actuelles les dossiers chauds. Si Leonardo espère conserver ses deux prodiges, il faudra toutefois résoudre un vrai casse-tête pour cela. Explications.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Neymar et Kylian Mbappé occupent actuellement Leonardo. En effet, le directeur sportif parisien s’active pour tenter de prolonger ses deux stars, pour qui rien n’est encore fait. A propos du Brésilien et du Français, L’Equipe a d’ailleurs fait un point. En ce qui concerne Neymar, Leonardo devrait prochainement rencontrer son compatriote pour enfin lancer les discussions. Pour ce qui est de Mbappé, cela fait déjà plusieurs mois que les contacts auraient débuté. Et face aux différentes avancées, le PSG serait optimiste concernant la volonté du champion de continuer au Parc des Princes, lui qui est pourtant annoncé avec insistance au Real Madrid.

L’aspect économique pèse lourd !