Mercato - PSG : Le PSG optimiste pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 19 novembre 2020 à 19h15 par T.M.

Alors que la prolongation de Kylian Mbappé est aujourd’hui l’un des priorités du PSG, un certain optimisme semblerait gagner la direction parisienne.

Si le mercato n’est pas ouvert actuellement, Leonardo a tout de même du pain sur la planche. Et pour le directeur sportif du PSG, c’est notamment l’opération prolongation qui l’occupe actuellement. En effet, les dossiers chauds sont nombreux dans la capitale. A ce sujet, le Brésilien expliquait d’ailleurs : « On a engagé les prolongations qu'on envisage, expliquait le directeur sportif. Mbappé, Neymar, Di Maria, Bernat : on a déjà démarré un peu à parler et je pense qu'on va intensifier dans les prochaines semaines ». Toutefois, ce sont avant tout Neymar et Kylian Mbappé qui retiennent l’intention de Leonardo. D’ailleurs, en ce qui concerne le Français, cette prolongation apparait comme vitale, notamment afin d’écarter la menace d’un départ l’été prochain, notamment vers le Real Madrid.

C’est encore loin d’être fait, mais…