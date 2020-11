Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel donne des nouvelles pour Neymar et Mbappé !

Publié le 19 novembre 2020 à 15h15 par A.C.

A la veille du déplacement sur le terrain de l’AS Monaco, Thomas Tuchel a fait le point sur l’état de Kylian Mbappé et de Neymar.

La trêve internationale a été stressante pour le Paris Saint-Germain. L’état de santé de Kylian Mbappé a en effet inquiété, surtout parce que Didier Deschamps a fait le choix de le convoquer avec l’équipe de France. Neymar a lui aussi rejoint sa sélection, alors même qu’il avait raté trois rencontres avec le PSG pour cause de blessure, mais a finalement fait son retour à Paris dimanche dernier. Le Parisien a toutefois récemment expliqué que les deux stars du PSG souhaiteraient être présente face à l’AS Monaco, pour la 11e journée de Ligue 1.

« Mbappé se sent très bien, pour Ney c’est un différent »