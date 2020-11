Foot - PSG

PSG - Malaise : Didier Deschamps se félicite pour Kylian Mbappé !

Publié le 19 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Vivement critiqué pour son choix de convoquer Kylian Mbappé qui était blessé, Didier Deschamps s'est finalement félicité de la gestion de l'attaquant du PSG.

Blessé avec le PSG, Kylian Mbappé a finalement été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps, ce qui a eu le don d'agacer Thomas Tuchel. Finalement, l'attaquant parisien a été laissé repos contre la Finlande puis le Portugal et a disputé un peu plus d'une demi-heure contre la Suède. Par conséquent, l'ancien Monégasque s'est remis de sa blessure et a même un peu repris le rythme de la compétition comme l'explique Didier Deschamps, très satisfait de la gestion de Kylian Mbappé.

«Tout s'est bien passé avec Kylian, il va rentrer dans son club frais»