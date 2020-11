Foot - PSG

PSG - Malaise : Les tensions entre Leonardo et Tuchel continuent d'agacer !

Publié le 17 novembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Alors que la relation entre Thomas Tuchel et Leonardo semble au plus bas malgré les récentes déclarations du directeur sportif parisien, Luis Fernandez s'est montré exaspéré par le comportement des deux hommes forts du PSG, qui crée selon lui des interférences en interne.

En fin de contrat l'été prochain au PSG, Thomas Tuchel vit probablement ses derniers mois sur le banc parisien. Si les prestations du PSG depuis le début de saison pourraient être un facteur du choix de Doha, sa relation exécrable avec Leonardo pourrait également peser dans la balance. La sortie de l'entraîneur allemand quelques jours avant la clôture du mercato estival avait notamment fait polémique, et n'avait pas plu au directeur sportif brésilien. Toutefois, si ce dernier a récemment affirmé que « le club n’a jamais mis sur la table un entraîneur pour remplacer Tuchel » , leur relation n'en serait pas bonne pour autant, ce qui désespère Luis Fernandez.

« Chacun estime faire le mieux pour le club mais ils le font chacun de leur côté »