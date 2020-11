Foot - PSG

PSG - Malaise : Deschamps fait une grande annonce pour Mbappé !

Publié le 16 novembre 2020 à 19h15 par D.M.

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a donné des nouvelles rassurantes de Kylian Mbappé qui pourrait disputer la rencontre de Ligue des Nations face à la Suède ce mardi.

Kylian Mbappé s’est blessé le 31 octobre dernier lors de la rencontre de Ligue 1 face à Nantes. Touché à la cuisse droite, le joueur du PSG a pourtant été appelé par le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, afin de disputer les prochaines rencontres des Bleus . Face à la Finlande et au Portugal, l’attaquant est resté en tribunes, mais Kylian Mbappé pourrait bien faire son grand retour face à la Suède ce mardi. En effet, le joueur a disputé ce dimanche son premier entrainement collectif et a affiché sa joie sur les réseaux sociaux :« De retour avec l’équipe ».Un message accompagné d'une photo où on peut le voir tout sourire.

« Il voulait être présent pour le match de demain et si tout se passe bien, il le sera »