PSG - Malaise : Deschamps envoie un message très clair au PSG pour Mbappe !

Publié le 16 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Après la victoire contre le Portugal (1-0), Didier Deschamps s'est prononcé sur la situation de Kylian Mbappé et assure qu'il sera prêt pour affronter la Suède mardi.

La situation de Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler. Convoqué par Didier Deschamps malgré sa blessure à la cuisse, l'attaquant du PSG a manqué les deux premiers rendez-vous de l'équipe de France contre la Finlande (0-2) puis le Portugal (1-0). Grâce à la victoire contre les Lusitaniens, les Bleus sont d'ailleurs assurés de terminer premiers de leur groupe et ont donc validé leur billet pour la Final Four de la Ligue des Nations. Le match contre la Suède mardi sera donc sans enjeu, ce qui devrait permettre à Kylian Mbappé de souffler encore.

Deschamps retient Mbappé !