PSG - Malaise : Après Neymar et Kean, Mbappé bientôt de retour à Paris ?

Publié le 14 novembre 2020 à 18h45 par Th.B.

Forfait pour la rencontre de Ligue des nations entre le Portugal et la France, Kylian Mbappé ne devrait pas quitter le rassemblement des Bleus pour rejoindre le PSG à l’instar de Moise Kean et de Neymar pour une raison bien précise.

Cette trêve internationale est plutôt mal tombée pour le PSG qui a vu certains de ses joueurs pourtant blessés, être appelés avec leurs sélections nationales respectives. C’était le cas de Neymar et de Moise Kean qui sont pour leur part rentrés à Paris, ne pouvant pas prendre part aux rencontres disputées par le Brésil pour l’un et l’Italie pour l’autre. Dans le même cas de figure que ses deux coéquipiers du PSG, Mbappé qui est blessé, ne disputera pas le deuxième match de cette trêve de l’Équipe de France ce samedi soir face au Portugal. Son forfait a été officialisé en milieu d’après-midi alors que Didier Deschamps révélait vendredi qu’il comptait prendre une décision après la séance collective. Et maintenant ?

Blessé, Mbappé ne marcherait pas dans le sillage de Neymar et de Kean

Mardi prochain, l’Équipe de France se frottera à la Suède pour son dernier match de cette trêve internationale. Et cette rencontre pourrait s’effectuer avec Kylian Mbappé dans les rangs des Bleus. Journaliste pour Téléfoot La Chaîne , Saber Desfarges a expliqué sur son compte Twitter qu’un retour de Mbappé à Paris n’était pour le moment pas d’actualité, le staff médical de l’Équipe de France espérant pouvoir compter sur sa participation mardi.