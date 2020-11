Foot - PSG

PSG - Malaise : La décision serait prise pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 novembre 2020 à 21h15 par B.C.

Jusqu'ici indisponible avec l'équipe de France, Kylian Mbappé devrait être aligné d'entrée par Didier Deschamps pour affronter la Suède mardi.

Touché avec le PSG, Kylian Mbappé a tout de même été appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement des Bleus. Cependant, l'international tricolore n'a pas été en mesure de tenir sa place face à la Finlande et au Portugal, et son cas fait aujourd'hui débat. Interrogé dans l'émission Téléfoot ce dimanche, le sélectionneur français s'est montré rassurant sur l'état de Mbappé : « Kylian va bien. Il manquait pas grand-chose pour être là hier (samedi). Il a fait une séance hier importante pour lui. Il est avec nous et il va faire la séance collective. Si tout se passe bien, il sera disponible pour mardi ». Une tendance qui se confirme.

Mbappé titulaire contre la Suède ?

D'après les informations divulguées par le Parisien ce dimanche soir, Kylian Mbappé devrait bien être de la partie pour affronter la Suède ce mardi, et l'attaquant du PSG devrait même être titulaire. Mbappé a participé normalement à l'entraînement du jour et semble remis de sa blessure. Le joueur a d'ailleurs fait passer un message sur les réseaux sociaux en postant une photo de lui avec en légende : « Back with the team » (De retour avec l'équipe).