Foot - PSG

PSG - Malaise : Une volonté forte affichée par Neymar ?

Publié le 15 novembre 2020 à 22h45 par A.C.

Neymar, actuellement blessé aux adducteurs, semble avoir envie de revêtir le plus vite possible le maillot du Paris Saint-Germain.

C’est l’hécatombe en attaque. Avec Mauro Icardi toujours gêné par son genou, Thomas Tuchel a perdu coup sur coup Neymar, Moise Kean et Kylian Mbappé. Les convocations en sélection de ces trois derniers a d’ailleurs crispé le Paris Saint-Germain, même si finalement les trois derniers pourraient rentrer prématurément. La situation de Neymar semble particulièrement inquiéter, puisque la star du PSG a déjà raté trois rencontres, entre Ligue 1 et Ligue des Champions, ces dernières semaines.

Neymar veut être là contre Monaco et contre Leipzig !