PSG - Malaise : Thomas Tuchel est encore interpellé pour Danilo Pereira !

Publié le 15 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Ancien coéquipier de Danilo Pereira au FC Porto, Vincent Aboubakar souhaite lui aussi voir jouer le Portugais à son vrai poste.

Depuis quelques rencontres, Thomas Tuchel a décidé d'inverser les positions de Danilo Pereira et Marquinhos. Un choix qui peine à porter ses fruits comme en témoigne la prestation des deux joueurs lors de la défaite sur la pelouse du RB Leipzig (1-2). Il faut dire que l'international portugais est un pur milieu de terrain et découvre le poste de défenseur central qu'il connaît mal. Face à son choix, l'entraîneur du PSG est régulièrement interpellé. Cette fois-ci, c'est Vincent Aboubakar, coéquipier de Danilo Pereira au FC Porto, qui donne son avis.

«Il peut amener un vrai plus s'il joue à son poste»