PSG - Malaise : Leonardo toujours en guerre avec la FFF pour Mbappé ? La réponse !

Alors que les tensions sont vives depuis quelques semaines entre le PSG et la FFF concernant le cas Kylian Mbappé, cela irait beaucoup mieux entre les deux parties.

Les rapports entre le PSG et la FFF ont été compliqués ces dernières semaines, et Kylian Mbappé en est la cause. En septembre dernier, Leonardo n'avait pas hésité à attaquer frontalement l'instance du football français en raison du test positif de l'attaquant tricolore au covid-19 que l'Italo-brésilien avait appris dans les médias. « Je trouve complètement inacceptable qu’on apprenne par la presse qu’un de nos joueurs est positif. Personne de la Fédération ne nous a communiqué ça. (…) Tout le monde fait la morale au PSG. Mais quand il se passe ça, c’est encore le PSG qui gère. C’est toujours le PSG le mauvais dans l’histoire. (…) C’est un manque de respect de ne jamais communiquer avec le club. On n’a parlé avec personne. On n’a parlé qu’avec Mbappé. C’est nous qui avons fait pression. C’est inacceptable », avait alors lâché Leonardo, et la situation ne s'est pas arrangée dernièrement avec la présence de Mbappé dans la liste de Didier Deschamps pour les derniers matches des Bleus en cette année 2020, alors que l'attaquant était blessé. Sans surprise, le Bondynois n'a pas pris part aux rencontres face à la Finlande (0-2) et au Portugal (1-0), mais cela devrait être différent ce mardi soir pour affronter la Suède (20:45).

