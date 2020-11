Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va passer la vitesse supérieure pour Neymar !

Publié le 19 novembre 2020 à 19h45 par D.M.

Proche d’un départ l’été dernier, Neymar ne serait, aujourd’hui, pas opposé à l’idée de prolonger son contrat avec le PSG. Une réunion entre les deux parties serait programmée afin d’évoquer l’avenir de l’attaquant brésilien.

En un an, la donne a radicalement changé pour Neymar. Proche d’un départ au FC Barcelone lors de l’été 2019, l’attaquant brésilien est aujourd’hui épanoui à Paris. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 16 juillet dernier, le joueur se plait au PSG et pourrait bien prolonger son aventure dans la capitale. Selon nos informations du 10 novembre, les dirigeants parisiens se sont rapprochés des représentants du joueur afin de connaître ses intensions et savoir s’il était enclin à signer un nouveau contrat avec le PSG. Pour l’heure, aucune offre concrète n’a été formulée, et le joueur attend la proposition de ses responsables avant de prendre une décision.

Une réunion afin de sceller l'avenir de Neymar ?