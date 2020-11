Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Laporte s’enflamme pour la prolongation de Guardiola

Publié le 19 novembre 2020 à 19h25 par La rédaction

En apposant sa signature sur un nouveau contrat qui le lie à Manchester City jusqu'en juin 2023, Pep Guardiola a fait le bonheur du Français Aymeric Laporte.