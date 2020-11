Foot - Mercato - OM

Mercato : Le clan Giroud envoie un message très clair à l'OM et l'OL !

Publié le 19 novembre 2020 à 15h30 par A.M.

Agent d'Olivier Giroud, Michaël Manuello, a fait le point sur l'avenir de l'attaquant de l'équipe de France dont le temps de jeu à Chelsea, où son contrat prend fin en juin prochain, est famélique. Et malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1, un retour dans l'Hexagone n'est pas la priorité de l'ancien Montpelliérain.

L'avenir d'Olivier Giroud sera à suivre de près dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat du Français prend fin en juin prochain, et cette fois-ci, Chelsea n'a aucune option pour prolonger son bail, contrairement à la saison dernière. Par conséquent, un départ semble inévitable pour l'attaquant de l'équipe de France qui a récemment reçu un petit coup de pression de la part de Didier Deschamps qui continue de lui accorder sa confiance en Bleus, mais jusque quand ? En effet, depuis le début de saison, a disputé 6 rencontres avec Chelsea pour un total de 154 minutes soit autant que durant la dernière trêve internationale durant laquelle il a participé aux trois rencontres de l'équipe de France. Un paradoxe qui ne pourra pas durer éternellement pour l'ancien Montpelliérain qui pourrait quitter Chelsea cet hiver ou négocier avec le club de son choix afin de s'engager librement ailleurs pour la saison prochaine. Une opportunité qui aurait alerté plusieurs formations de Ligue 1 à l'image de l'OM, l'OL ou encore les Girondins de Bordeaux. Mais Michaël Manuello, l'agent d'Olivier Giroud, douche les espoirs des clubs français.

La Ligue 1 n'est pas une priorité pour Giroud...

Dans une interview accordée à Foot Mercato , Michaël Manuello explique en effet qu'Olivier Giroud n'a pas l'intention de revenir en Ligue 1 pour le moment : « Concernant la France, Olivier a répondu à ce sujet. Ce n'est pas une priorité. C'est toujours envisageable en fonction de ce qui se présentera, ce n'est pas exclu mais ce n'est pas une priorité. En terme d'émotions, il y a d'autres choses à vivre. Il a joué en France et il a été champion avec Montpellier. Aujourd'hui, il n'est pas qu'à la recherche de temps de jeu. Il est en recherche de plaisir, de qualité de vie et d'émotions fortes. Donc si jamais il peut découvrir encore une nouveauté, il ira vers la nouveauté ça sera plus intéressant pour lui à vivre . »

... qui veut «découvrir une autre culture»