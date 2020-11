Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Christophe Galtier lance un avertissement à Gérard Lopez !

Publié le 19 novembre 2020 à 12h45 par A.M.

Interrogé sur l'avenir du projet au LOSC où Luis Campos est sur le départ, Christophe Galtier prévient clairement Gérard Lopez...

Malgré les doutes initiaux, Gérard Lopez a prouvé que son projet était viable. Depuis son arrivée à la présidence du LOSC, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a permis au club nordiste d'atteindre la Ligue des Champions la saison dernière et de jouer régulièrement les premiers rôles en Ligue 1. Des résultats indissociables du travail de Luis Campos en charge du recrutement en sa qualité de conseiller du président. Le dirigeant portugais a permis au LOSC de réaliser de très belles affaires financières en dénichant de jeunes joueurs revendus à prix d'or. Mais suite à un désaccord avec Marc Ingla, Luis Campos serait sur le départ. Interrogé à ce sujet, Christophe Galtier reconnaît que ce serait un sérieux coup dur...

«Ce business plan ne peut pas aboutir à deux»