Mercato - LOSC : Galtier lâche ses vérités sur l'avenir de Campos !

Publié le 19 novembre 2020 à 11h45 par A.M.

Alors que le départ de Luis Campos semble prendre forme, Christophe Galtier évoque ce dossier et semble déjà regretter l'époque durant laquelle le duo collaborait avec Gérard Lopez.

Le projet du LOSC est à un tournant. Et pour cause, suite à un désaccord avec Marc Ingla, directeur général du club, Luis Campos est absent et pourrait quitter Lille. Ce serait un énorme coup dur pour le projet lancé par Gérard Lopez qui repose en grande partie sur les qualités de recrutement du dirigeant portugais qui officie au LOSC en tant que conseiller du président. Annoncé proche de l'AS Roma par la presse italienne, Luis Campos est toutefois contractuellement lié à Gérard Lopez par le biais de la société Scoutly. Un imbroglio sur lequel s'est confié Christophe Galtier qui reconnaît que le départ de l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco serait un sérieux coup dur.

«J'ai besoin de savoir avec qui je travaille»