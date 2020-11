Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Manchester City, départ… Les réponses du clan Messi !

Publié le 19 novembre 2020 à 17h30 par T.M.

Etant encore loin de prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi voit les rumeurs se multiplier à propos de son avenir. En Angleterre, on l’annonce d’ailleurs encore et toujours dans le viseur de Manchester City. Une opération XXL se prépare-t-elle pour l’Argentin ? Le clan Messi a apporté des précisions face aux différentes informations.

Finalement resté au FC Barcelone durant le dernier mercato, Lionel Messi n’est pas encore assuré d’être toujours là la saison prochaine. En effet, après avoir gelé les discussions pour sa prolongation, l’Argentin pourrait se retrouver libre dans les prochains mois, arrivant au terme de son contrat. Si ce dossier sera l’une des priorités de la future direction du Barça, les prétendants profitent en attendant de la situation pour se positionner. C’est notamment le cas de Manchester City. Déjà intéressés durant l’été, les Citizens auraient l’intention de revenir à la charge. Selon les dernières informations en provenance d’Angleterre, le club entraîné par Pep Guardiola envisagerait même de proposer 55M€ dès le mois de janvier pour récupérer Lionel Messi. Et pour espérer convaincre le sextuple Ballon d’Or, le club anglais pourrait bel et bien compter sur l’argument Guardiola. En effet, alors que l’entraîneur ibérique arrivait au terme de son contrat, la question de son avenir a été résolue ce jeudi. En effet, Manchester City a officialisé la prolongation de l’ancien technicien du FC Barcelone, désormais lié jusqu’en 2023. De quoi donc faciliter un peu plus l’arrivée de Lionel Messi dans le nord de l’Angleterre ?

Rien n’a bougé pour Messi !