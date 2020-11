Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste estivale ouvre grand la porte à Longoria !

Publié le 19 novembre 2020 à 17h15 par D.M.

Proche d’un transfert à l’OM lors du dernier mercato estival, Joakim Maehle espère toujours quitter Genk et rejoindre le club marseillais lors des prochaines sessions de transferts.

L’OM a bouclé plusieurs opérations lors des dernières heures du mercato estival. Les dirigeants marseillais ont, notamment, enregistré le départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich. Le club phocéen s’est alors mis en quête d’un nouveau latéral droit et a jeté son dévolu sur Joakim Maehle. Les négociations avec les dirigeants de Genk semblaient en passe d’aboutir à un accord, mais au dernier moment, les responsables du club belge ont revu leurs exigences à la hausse comme l’avait indiqué Pablo Longoria. « Les derniers jours pour le poste de latéral droit, c’était une situation compliquée parce qu’on avait l’ouverture pour négocier. On a trouvé des accords et finalement ils ont eu une façon de négocier typique ans les derniers jours. Je n’aime pas que les conditions changent au dernier moment et en tant que dirigeant je dois protéger les intérêts du club, on doit se faire respecter » avait déclaré le « head of football » de l'OM dans un entretien à Téléfoot la chaîne .

« Rester à Genk ? Non, j’espère un peu plus au sud »