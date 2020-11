Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà tout prévu pour janvier !

Publié le 19 novembre 2020 à 13h30 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, semble déjà avoir préparé le terrain pour le mercato hivernal, qui débutera le 1er janvier prochain.

On a vécu cet été le mercato le plus long de l’histoire, puisqu’il a fermé ses portes début octobre. Celui d’hiver débutera dans un mois et demi et pourrait être très animé. Les plus grands clubs d’Europe souhaiteraient en effet poursuivre avec les opérations à moindre cout, ou encore les échanges. Sans oublier qu’un grand nombre de joueur se retrouveront à six mois de la fin de leur contrat et pourront donc négocier avec le club de leur choix. Leonardo semble déjà avoir plusieurs pistes pour renforcer le Paris Saint-Germain. C’est le cas de Christian Eriksen, qui ne semble défensivement pas avoir sa place à l’Inter. Un an après son arrivée dans le nord de l’Italie, le Danois pourrait déjà plier bagages, puisqu’ Il Corriere dello Sport a récemment assuré qu’Antonio Conte aurait donné son OK, pour une vente de l’ancien de Tottenham... qui semble avoir un faible pour le PSG !

Paredes, le grand rêve de Conte à l’Inter

Ce mercato hivernal pourrait également concerner des départs, au Paris Saint-Germain ! Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport publie une double page sur Leandro Paredes, qui aurait toujours la cote en Italie. L’ancien de l’AS Roma et d’Empoli a été lié à la Juventus par le passé, mais désormais c’est l’Inter qui se serait penché sur son cas. D’après les informations de La Gazzetta , Antonio Conte serait un grand fan de Paredes et aurait donc demandé à ses dirigeants de tout faire, pour l’arracher au PSG. A noter que Leonardo ne semble pas opposé à un départ de l’Argentin. Ces derniers mois, la presse italienne a en effet expliqué que le directeur sportif du PSG aurait proposé Paredes à plusieurs clubs.

