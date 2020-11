Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une vraie carte à jouer avec Paredes

Publié le 19 novembre 2020 à 12h15 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, Leandro Paredes pourrait bien faire son retour en Italie.

La Serie A, Leandro Paredes la connait très bien. L’actuel milieu du Paris Saint-Germain y a en effet passé plusieurs saisons entre le Chievo Verona, l’AS Roma et Empoli. Il pourrait d’ailleurs y retourner, puisque la presse italienne assure qu’il est tout simplement la grande priorité d’Antonio Conte à l’Inter, pour cet hiver. Leonardo serait d’ailleurs déjà en train de discuter avec le club lombard, notamment concernant un échange entre Paredes et Christian Eriksen, qui est en difficulté en Italie et qui pourrait donc rebondir au PSG.

L’Inter avantagé pour Paredes