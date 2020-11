Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel se prononce sur l’un de ses soutiens de taille !

Publié le 19 novembre 2020 à 16h15 par G.d.S.S.

Alors que Niko Kovac est récemment monté au créneau pour assurer la défense de Thomas Tuchel dont l’avenir semble plus que mais remis en question, l’entraîneur du PSG a répondu à son confrère de l’AS Monaco.

« De mon point de vue, c'est trop facile de toujours montrer l'entraîneur du doigt. Je sais que Thomas est un bon gars, un très bon entraîneur. Qu'aurait-il pu faire de plus la saison dernière ? Il a remporté quatre trophées et a mené son équipe jusqu'à la finale de la Ligue des champions », expliquait récemment Niko Kovac, l’entraîneur de l’AS Monaco, pour assurer la défense de Thomas Tuchel. En fin de contrat avec le PSG, le technicien allemand est déjà annoncé sur le départ et semble en rupture avec une partie de sa direction. Et en attendant d’être fixé sur son sort, Tuchel semble avoir particulièrement apprécié ce soutient de la part de Kovac.

« C’est normal en tant qu’entraîneur »