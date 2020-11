Foot - PSG

PSG - Malaise : Cet entraîneur de Ligue 1 monte au créneau pour Thomas Tuchel !

Publié le 18 novembre 2020 à 23h45 par T.M.

Actuellement sur le banc du PSG, Thomas Tuchel doit faire avec de nombreuses critiques à son encontre. Toutefois, l’Allemand peut compter sur le soutien de Niko Kovac, entraîneur de l’AS Monaco.

La saison dernière, Thomas Tuchel a quasiment réussi une saison parfaite avec le PSG. Son seul échec aura été la défaite en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Malgré cela, l’Allemand aura permis au club de la capitale de briser le plafond de verre sur la scène européenne. Alors que tout aurait pu être rose pour l’entraîneur du PSG, cela n’est pas le cas. En effet, ce début de nouvel exercice est très compliqué pour Tuchel qui doit faire avec de nombreuses critiques et les questions autour de son avenir. Cela n’est donc pas forcément simple de travailler dans ces conditions là, mais Niko Kovac, entraîneur de l’AS Monaco et prochain adversaire du PSG, a volé à son secours.

« L'entraîneur est toujours le responsable pour tout »