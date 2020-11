Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Lopez peut souffler pour Campos !

Publié le 19 novembre 2020 à 13h45 par A.C.

Annoncé proche d’un départ du LOSC, Luis Campos a vu une piste se refermer à l’étranger.

Grand architecte du projet du LOSC, comme il a pu l’être à l’AS Monaco par le passé, Luis Campos souhaite claquer la porte. Le Portugais serait en effet en froid avec le directeur général Marc Ingla et ne voudrait donc plus travailler à ses côtés et l'aurait d'ailleurs expliqué à son président, Gerard Lopez. Cette situation a d’ailleurs éveillé l’intérêt de plusieurs clubs à l’étranger, notamment en Serie A. La presse italienne a en effet expliqué que Campos serait l’un des profils préférés de l’AS Roma... qui a toutefois officialisé tout récemment l’arrivée de Tiago Pinto au poste de directeur sportif et de directeur général.

La Roma a tenté jusqu’au bout d’attirer Campos, mais...