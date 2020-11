Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Haaland sort du silence pour son avenir !

Publié le 19 novembre 2020 à 18h30 par La rédaction

Annoncé sur les tablettes du Real Madrid, de Manchester City et de Manchester United, Erling Braut Haaland pourrait d’ores et déjà vivre ses derniers mois du côté du Borussia Dortmund. Toutefois, le prodige norvégien aurait de grandes ambitions avec le club de la Ruhr...

Après un mercato relativement calme cet été dans le sens des arrivées, le Real Madrid est d’ores et déjà tourné vers l’avenir. Si l’été 2021 s’annonce colossal avec les dossiers Kylian Mbappe et Eduardo Camavinga, le mercato estival 2022 pourrait l’être tout autant. Alors que Karim Benzema sera en fin de contrat, Florentino Perez pourrait déjà avoir trouvé le successeur parfait à l’attaquant français, en la personne d’Erling Braut Haaland. Déjà ciblé par le Real Madrid avant son départ à Dortmund, Zinedine Zidane n’aurait pas perdu espoir pour le Norvégien et pourrait profiter de l’été 2022, moment ou sa clause libératoire passera à 75M€, pour passer à l’action. Alors que Manchester City et Manchester United seraient également sur le dossier, le père de l’international norvégien ne voit pas son fils proche d’un départ dans l’immédiat.

« Partir à l'étranger n'est pas une priorité pour nous »

Au cours d’un entretien accordé à Sport1 , Alf-Inge Haaland s’est exprimé sur l’avenir de la pépite du Borussia Dortmund, affirmant qu’Erling Braut Haaland ne faisait pas attention aux rumeurs de départ à l’heure actuelle : « Quand vous jouez bien, il est logique que les grands clubs frappent à votre porte, mais nous parlons ici de spéculation. Pour l'instant, ce n'est pas dans la tête d'Erling ou dans la mienne qu'un autre club va se disputer sa place. Nous avons signé un long contrat avec Dortmund et ils ont une équipe fantastique pour Erling en ce moment. Nous ne voulons pas regarder plus loin ». Interrogé sur un potentiel transfert d’Erling Haaland dès l’été prochain, Alf-Inge Haaland a affirmé que son fils avait de grandes ambitions sous les couleurs du Borussia Dortmund, sans pour autant fermer la porte à un départ : « On ne sait jamais ce qui va se passer. Nous n'avons pas encore parlé d'une telle mesure. Je pense qu'il aimerait gagner quelques trophées avec Dortmund. C'est son objectif. Erling peut encore réaliser beaucoup de choses en Allemagne et faire de grands progrès. Partir à l'étranger n'est pas une priorité pour nous. Je pense parfois qu'il le veut et qu'il peut s'affirmer dans n'importe quelle ligue. Pour l'instant, il est heureux en Bundesliga et se concentre sur Dortmund. Il veut juste devenir un meilleur joueur et ne regarde pas trop loin ». Toutefois, si Florentino Perez en fait le successeur idéal de Karim Benzema, Manchester United possède un atout en plus : Ole Gunnar Solskjaer...

« Man United est un club très fier, tout comme Dortmund »