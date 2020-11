Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait déjà comment oublier Mbappé ou Neymar !

Publié le 20 novembre 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé et Neymar seront en fin de contrat en juin 2022, le PSG pourrait perdre l'une de ses deux stars lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Leonardo se préparerait à toutes éventualités et serait prêt à miser gros sur Joao Felix pour pallier le départ de Kylian Mbappé ou de Neymar.

Lors du mercato estival 2017, le PSG a frappé très très fort. Pour renforcer son effectif, le club de la capitale a cassé sa tirelire et s'est attaché les services de Neymar (222M€) et de Kylian Mbappé (prêt avec option d'achat de 180M€). Grâce à ces deux arrivées, le PSG est entré dans une toute nouvelle dimension. Mais après avoir profité de ce duo de choc pendant quatre saisons, l'écurie parisienne pourrait voir l'un de ses hommes forts prendre le large lors de la prochaine fenêtre de transferts estivale. Alors que Kylian Mbappé et Neymar seront tous les deux en fin de contrat à l'été 2022, Leonardo serait sous pression. Pour ne pas être contraint de vendre ses deux stars l'été prochain ou de les voir partir gratuitement à l'issue de leur bail, le directeur sportif du PSG se doit de les prolonger au plus vite. Pour se faire, Leonardo est déjà passé à l'action. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 10 novembre, l'ancien du Milan AC a approché le clan Neymar pour lui faire part de son intention de le prolonger. Toutefois, aucune offre n'a été formulé à ce jour, que ce soir à la star brésilienne ou à Kylian Mbappé.

Joao Felix, le digne héritier de Mbappé ou Neymar ?

Alors que le PSG redouterait un départ de Kylian Mbappé, Leonardo s'activerait déjà pour lui trouver un potentiel successeur. D'après les indiscrétions d'Eduardo Inda, révélées sur le plateau d' El Chiringuito ce lundi soir, le directeur sportif du PSG penserait à recruter Joao Felix pour combler le vide que laisserait Kylian Mbappé s'il venait à partir. Mais pour arracher Joao Felix à Diego Simeone, Leonardo devrait batailler ferme. En effet, ni le joueur, ni le coach de l'Atlético ne voudraient mettre un terme à leur cohabitation. A en croire les dernières informations de Record , Diego Simeone compterait sur Joao Felix et ne voudrait pas le laisser filer, même en cas de grosse offre. De son côté, l'attaquant portugais, qui est sous contrat jusqu'en juin 2026, voudrait absolument rester chez les Colchoneros . Ainsi, comme l'a indiqué OK Diario dernièrement, le PSG serait dans l'obligation de payer la somme folle de 300M€, soit le montant de la clause libératoire de Joao Felix, pour obtenir gain de cause.

Leonardo prêt à casser sa tirelire pour Joao Felix ?