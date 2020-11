Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Le Qatar attend un coup de pouce de l'UEFA !

Publié le 20 novembre 2020 à 11h15 par A.M.

Conscient de la difficulté que représente la prolongation des contrats de Kylian Mbappé et Neymar, le PSG pourrait voir d'un bon œil un nouvel assouplissement des règles du fair-play financier.

Récemment invité à commenter les dossiers chauds qui l'attendent, Leonardo s'est rapidement tourné vers les prolongations de contrat. « Oui, on a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines », confiait le directeur sportif du PSG lors d'une interview pour les médias du club. Et bien évidemment, tous les regards se tournent vers Neymar et Kylian Mbappé dont les contrats se terminent en juin 2022. Toutefois, l'aspect économique de ces deux dossiers rend les négociations compliquées surtout dans le contexte actuel. Par conséquent, le PSG espère recevoir un coup de pouce.

Le PSG espère un nouvel assouplissement du fair-play financier