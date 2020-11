Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir d'Isco !

Publié le 20 novembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Tombé en disgrâce dans les plans de Zinédine Zidane, Isco serait invité à quitter le Real Madrid dès cet hiver. Alors que la piste Everton a pris du plomb dans l’aile, le représentant de l’Espagnol a affirmé qu’un départ n’était pas envisagé.

Après plusieurs années d’une histoire d’amour presque sans accrocs, Zinédine Zidane semble perdre patience avec certains de ses fidèles joueurs. Précieux dans le système de leur entraîneur depuis sa première prise de fonction, Isco et Marcelo restent sur des prestations éloignées de leurs standings habituels. Et alors que le Real Madrid peine à enchaîner depuis le début de la saison, l’hypothèse d’un départ de ces gloires du club commence à germer. Ces dernières semaines, l’international espagnol a souvent été évoqué sur le départ, et de nombreux prétendants ont manifesté leur intérêt.

Le représentant d’Isco ferme la porte à un départ