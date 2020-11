Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est passé à la vitesse supérieure pour Amavi !

Publié le 20 novembre 2020 à 7h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Jordan Amavi discuterait avec l’OM qui lui aurait d’ailleurs formulé une offre de prolongation. Prise en considération, ladite proposition pourrait bien ne pas la seule.

Titulaire indiscutable au poste de latéral gauche au sein du onze de départ de l’OM, Jordan Amavi est pourtant entré dans l’ultime année de son contrat malgré son importance. De quoi émettre de sérieuses interrogations quant à son avenir à Marseille, d’autant plus qu’il disposerait d’une belle cote sur le marché. The Daily Mail révélait ces derniers jours que Crystal Palace se montrerait intéressé par le profil de l’arrière latéral marseillais. L’OM aurait déjà riposté en proposant une offre de prolongation.

Une offre de prolongation déjà soumise, mais…