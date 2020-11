Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche de David Alaba monte au créneau !

Publié le 20 novembre 2020 à 1h15 par Th.B.

Coéquipier et grand ami de David Alaba au Bayern Munich, Jérôme Boateng n’a pas voulu porter de jugement sur ce feuilleton qui dure depuis des mois. L’allemand a cependant conseillé son compère de défense.

Les informations se succèdent et ne se ressemblent pas pour David Alaba depuis l’annonce du président Herbert Hainer dans laquelle il expliquait que l’offre de prolongation de contrat n’était plus d’actualité. À la fin de la saison, le défenseur central du Bayern Munich sera dans la capacité de s’engager pour le club de son choix. Kicker révèle ce jeudi que le PSG mènerait la danse alors que Marca souligne les atouts du Real Madrid dans cette opération. De son côté, Sport BILD faisait état il y a quelques jours de cela de la réticence d’Alaba de prolonger son contrat, de quoi laisser entendre qu’il était devenu un mercenaire avide d’argent. Ami et coéquipier de l’Autrichien, Jérôme Boateng est monté au créneau.

«J'espère pour le FC Bayern qu'il restera, mais je veux qu'il soit heureux»