Mercato - PSG : Une opportunité Messi cet hiver ?

Publié le 20 novembre 2020 à 0h45 par La rédaction

En Angleterre, on affirme qu’une accélération du transfert de Messi pourrait intervenir cet hiver. De quoi ouvrir une opportunité incroyable pour le PSG. Analyse…

Dans son édition de mercredi, le tabloïd anglais The Sun a affirmé que le FC Barcelone, qui est confronté à la nécessité de vendre pour effacer une partie de sa dette, qui s’élèverait à 485 millions d’euros, pourrait devoir se résoudre à vendre Lionel Messi cet hiver, afin d’encaisser un transfert sur son départ, plutôt que le voir partir libre en juin. Selon The Sun , Manchester City serait prêt à proposer 55 millions d’euros pour les six derniers mois de Messi.

Opportunité pour un trio Messi-Neymar-Mbappe

Pour le PSG, qui a également pris position sur le dossier Messi dans le cadre d’un éventuel transfert de Kylian Mbappe en juin, une accélération du dossier pourrait donc intervenir dans les prochaines semaines. Le contexte semble réuni pour que le projet de constituer un trio Messi-Neymar-Mbappe sur six mois, dans l’espoir de remporter la Ligue des champions, avant le transfert programmé de Kylian Mbappe en juin, soit mis à l’étude… Affaire à suivre dans les prochaines semaines.