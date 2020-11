Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Boateng fait passer un message clair pour son avenir !

Publié le 19 novembre 2020 à 17h20 par La rédaction

Contractuellement lié au Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison, Jérôme Boateng se dit prêt à relever un nouveau défi puisque le club bavarois ne prévoirait pas de prolonger son engagement.