Mercato - Real Madrid : Emery répond au Real pour le «Messi japonais» !

Publié le 20 novembre 2020 à 0h30 par D.M.

Takefusa Kubo est prêté cette saison à Villarreal, mais son temps de jeu reste limité et le Real Madrid pourrait bien le rapatrier cet hiver si sa situation n’évolue pas. Entraîneur du club espagnol, Unai Emery a assuré qu’il faisait confiance au joueur japonais.

Passé par le centre de formation du FC Barcelone durant sa jeunesse, Takefusa Kubo a finalement rejoint le Real Madrid en 2019. Surnommé « le Messi japonais », le joueur de 19 ans a été prêté la saison dernière à Majorque afin qu'il puisse poursuivre sa progression et obtenir du temps de jeu. Kubo a de nouveau été cédé cette année à Villarreal, mais sa situation préoccupe, cette fois, grandement les dirigeants du Real Madrid. L'ailier droit ne fait pas partie des premiers choix de son entraîneur, Unai Emery, qui ne l'a titularisé qu’à une seule reprise en Liga cette saison.

« Au quotidien, je suis très heureux de lui et de son travail »