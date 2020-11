Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est prêt à sauter sur l’occasion Sergio Ramos !

Publié le 20 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que l’avenir de Sergio Ramos au Real Madrid est incertain, au FC Barcelone, on ne dirait pas non au défenseur central espagnol.

A 34 ans, Sergio Ramos fait aujourd’hui les beaux jours du Real Madrid. Mais jusqu’à quand ? L’incertitude plane au-dessus de l’avenir de l’Espagnol au sein de la Casa Blanca. En effet, le protégé de Zinedine Zidane est dans sa dernière année de contrat et pour le moment, cela bloque avec Florentino Pérez pour une prolongation. Possiblement libre l’été prochain, Sergio Ramos pourrait donc s’envoler vers un autre club. Alors que la presse espagnole ne cesse de l’envoyer vers le PSG, une arrivée au FC Barcelone pourrait également être possible si l’on en croit les propos de Victor Font.

Du Real Madrid à Barcelone ?