Mercato - Barcelone : Cette nouvelle sortie terrible sur le transfert de Griezmann !

Publié le 19 novembre 2020 à 10h00 par G.d.S.S.

Victor Front, candidat à la présidence du FC Barcelone, estime que le club catalan n’aurait jamais dû miser une telle somme sur Antoine Griezmann puisqu’il évolue dans le même registre que Lionel Messi.

Depuis son arrivée au FC Barcelone en 2019 pour 120M€, Antoine Griezmann peine à retrouver le niveau de jeu qui était le sien à l’Atlético de Madrid. Et pour cause, barré par l’emblématique Lionel Messi dans son poste de prédilection, l’international français est trop souvent contraint d’évoluer sur un côté plutôt que dans un rôle de neuf et demi axial. D’ailleurs, Victor Front livre un point de vue assez tranché sur le cas Griezmann, et le candidat à la présidence du FC Barcelone dresse un constat clair.

« Une signature que nous n’aurions jamais dû faire »