Mercato - Barcelone : Hormis Messi, le Barça va ouvrir un dossier brûlant !

Publié le 19 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Bien que la prolongation de Lionel Messi soit sur toutes les lèvres, le dossier Ansu Fati sera l’autre opération primordiale de la future direction du FC Barcelone selon Mundo Deportivo.

C’était l’une des révélations du football espagnol la saison dernière, si ce n’est la plus grosse. De par sa précocité et son talent, Ansu Fati s’est fait une place de choix dans la rotation avant de devenir indiscutable sous les ordres de Ronald Koeman avant sa blessure au ménisque récemment contractée. À son retour, le FC Barcelone aura un nouveau président, les élections étant programmées pour le 24 janvier prochain. Et son avenir deviendrait déjà un problème à régler.

Mission 2026 pour Ansu Fati ?